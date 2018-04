Donald Trump gibt wieder einmal den Takt an den Börsen vor. Gestern ruderte der US-Präsident im Syrien-Konflikt zurück. Daraufhin zogen die Märkte an. Auch für den deutschen Leitindex ging es nach oben. Der DAX schloss bei 12.415 Punkten. Das ist ein sattes Plus von fast einem Prozent bzw. 121 Punkten. Marktidee: Deutsche TelekomBei der Telekom steht wieder einmal die US-Tochter im Fokus. Laut Medienberichten gibt es neue Gespräche über eine Fusion von T-Mobile US und dem US-Rivalen Sprint. Die Telekom-Aktie legte daraufhin kräftig zu. Der Kursanstieg wirkte sich auch charttechnisch positiv aus.