Der Edelstahlrecycler ELG Haniel ist zurück in den schwarzen Zahlen. Nach Vorsteuerverlusten von 23 bzw. sieben Mio € in den beiden Vorjahren erwirtschaftete die Tochtergesellschaft des Duisburger Mischkonzerns Franz Haniel & Cie. im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis vor Steuern von 30 Mio €. Das an 50 Standorten in Europa, Nordamerika, Asien und Australien tätige Recyclingunternehmen profitierte von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...