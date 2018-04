Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Iberdrola von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 6,90 Euro belassen. Neue Regularien und die Wahl in Spanien trübten auf der iberischen Halbinsel die Aussichten für Versorger, schrieb Analyst Jorge Alonso Suils in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Anleger gebe es aber dennoch gute Möglichkeiten: Iberdrola etwa sei fundamental nach wie vor solide aufgestellt und der Gegenwind bei dem Energiekonzern lasse nach./tih/gl

Datum der Analyse: 12.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0144580Y14

AXC0068 2018-04-13/09:21