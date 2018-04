"Mark Zuckerberg wurde von US-Politikern "gegrillt". Der 33-jährige CEO legte die anfängliche Nervosität schnell ab und hielt seine Rolle, die leicht an einen Musterschüler bei der Abiturprüfung erinnerte, bis zum Ende der Anhörung durch. Die Image-Zielvorgabe wurde realisiert: Man ist verantwortungsbewusst, veränderungswillig und kooperationsbereit.



... Manches große gesellschaftliche Thema wird auf dem sozialen Netzwerk "gespielt", z.B. die kürzlich stattgefundenen Massenproteste gegen zu lasche US-Waffengesetze. Diese von Schülern initiierten Demos zählte Zuckerberg gestern ganz ausdrücklich zur "guten" Nutzung. Nur unter Mithilfe sozialer Netzwerke war es möglich, in kurzer Zeit eine beeindruckend hohe Teilnehmerzahl zu motivieren. Was wäre aber, wenn z.B. die US-amerikanischen Waffenbesitzer per Facebook undWhatsApp eine Massendemonstration organisieren (mit ganz legalen Mitteln, versteht sich). Wäre Zuckerberg dann nach seinen eigenen Maßstäben verpflichtet, diese Nutzung zu unterbinden? ...



Seit gestern ist kaum noch zu bezweifeln, dass Facebook zu einem (perfekten) Instrument der politischen Korrektheit weiterentwickelt wird. Selbst wenn sich die Zahl der vom Datenskandal betroffenen Nutzer noch verdreifachen würde und diese entschädigt werden müssen: Die langfristige Perspektive von Facebook bleibt positiv. An der Börse kann nun wieder darauf gewettet werden, dass Zuckerberg einige Verdienstmöglichkeiten rigoros ausschließt und dadurch umso mehr als "cleane" Werbeplattform glänzt."



Im Original erschien der Text in dieser Woche, inklusive Positionierung zur Aktie, im Bernecker Tagesdienst.



Helmut Gellermann / Bernecker Tagesdienst