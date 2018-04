Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck in Deutschland zieht wieder an

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März wieder angezogen. In den drei Monaten zuvor hatte er sich sukzessive abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg die jährliche Inflationsrate auf 1,6 Prozent. Im Februar hatte die Rate 1,4 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. März. Binnen Monatsfrist kletterten die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

China mit überraschendem Handelsdefizit im März

China hat im März erstmals seit 13 Monaten ein Handelsbilanzdefizit verbucht. Die Importe stiegen dank der robusten Inlandsnachfrage, während die Ausfuhren zurückgingen. Chinas Handelsbilanz wies ein Defizit von knapp 5 Milliarden US-Dollar aus nach einem Überschuss von 33,7 Milliarden im Vormonat. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Überschuss von 19,6 Milliarden Dollar gerechnet. Zuletzt gab es im Februar 2017 ein Handelsdefizit, es lag damals bei 11 Milliarden Dollar.

Chinas Handelsüberschuss mit den USA steigt sprunghaft

Chinas Handelsbilanzüberschuss mit den USA hat sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich erhöht und könnte den bereits heftigen Handelsstreit der Länder noch verschärfen. Chinas Überschuss mit den USA erreichte im ersten Quartal 58,25 Milliarden Dollar, ein Zuwachs von 19,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr, wie die Zollbehörde Chinas berichtete.

Singapurs Zentralbank strafft Geldpolitik

Die Zentralbank des Stadtstaates Singapur hat erstmals seit 2012 die geldpolitischen Zügel angezogen. Sie fährt die Unterstützung ihrer Wirtschaft zurück, die sich derzeit der stärksten Wachstumsphase der vergangenen vier Jahre erfreut. Die Behörde kündigte an, an der Wechselkurs-Politik des Singapur-Dollar zu drehen. Er darf nun zulegen, nachdem die Währung zwei Jahre lang stabil gehalten worden war, um das Wachstum zu unterstützen.

Weidmann gegen Edis unter gegenwärtigen Bedingungen

Bundesbank-Präsident Weidmann hat sich gegen eine gemeinschaftliche Bankeinlagensicherung des Euroraums (Edis) unter den gegenwärtigen Bedingungen ausgesprochen. Bei einer Rede in Berlin sagte Weidmann, ein solches System sollte erst dann eingeführt werden, wenn bestehende notleidende Kredite abgebaut und die regulatorische Vorzugsbehandlung von Staatsanleihen beendet sei. Für den im Juni stattfindenden EU-Gipfel wird eine Grundsatzentscheidung zu Edis erwartet.

Trump erwägt Rückkehr zu Pazifik-Handelsabkommen

US-Präsident Donald Trump fasst eine mögliche Rückkehr der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ins Auge. Trump habe seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Wirtschaftsberater Larry Kudlow angewiesen, diese Option zu prüfen, sagte seine Sprecherin Lindsay Walters in Washington. Sie machte aber deutlich, dass eine Neuverhandlung über TPP die Voraussetzung sei.

Britisches Kabinett hält "Maßnahmen" nach Giftgasangriff in Syrien für notwendig

Bei seiner Sondersitzung zu Syrien hat das Kabinett der britischen Premierministerin Theresa May die Notwendigkeit einer Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma bekräftigt. Es sei nötig, "Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Not zu lindern und vom weiteren Einsatz chemischer Waffen durch das Assad-Regime abzuschrecken", erklärte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend in London.

Polnisches Parlament nimmt wegen EU-Kritik Änderungen an Justizreform vor

Das polnische Parlament hat Änderungen an der von der EU kritisierten Justizreform vorgenommen. Die von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) dominierte Volksvertretung stimmte in Warschau für die veränderten Regelungen für den Nationalen Justizrat (KRS), der die Unabhängigkeit der polnischen Justiz sicherstellen soll.

EU fordert Facebook zur vollständigen Zusammenarbeit in Datenskandal auf

EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat das Online-Netzwerk Facebook aufgefordert, "vollständig" mit EU-Ermittlern im Skandal um den gigantischen Datenmissbrauch zusammenzuarbeiten. Sie erwarte, dass auch die Führungsspitze des US-Unternehmens mit der EU bei der Aufklärung kooperiere, sagte Jourova nach einem Telefonat mit Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg.

Mexiko/Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 7,5%

