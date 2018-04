Der geplante Wechsel auf dem Chefposten des Kunststoff-Produzenten Covestro wird vorgezogen. Patrick Thomas wird seinen Platz zum 1. Juni dieses Jahres an Nachfolger Markus Steilemann übergeben, wie das Dax-Unternehmen am Freitag anlässlich seiner Hauptversammlung in Bonn mitteilte. Ursprüngliche sollte Thomas noch bis Ende September die ehemalige Bayer -Tochter führen, die seit 2015 an der Börse notiert ist. Zuletzt war aber bereits darüber spekuliert worden, dass der Wechsel eher erfolgen könnte.

"Wir haben größten Respekt für die ausgezeichnete Arbeit von Parick Thomas. Er hat einen unschätzbaren Beitrag zur beeindruckenden Erfolgsgeschichte von Covestro geleistet", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Richart Pott. Covestro war zuletzt stark gewachsen und hatte im März den Sprung in die erste deutsche Börsenliga Dax geschafft./maa/mis/das

