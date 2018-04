Hessens Finanzminister Thomas Schäfer verlangt einen geringeren Kündigungsschutz für Banker.

Ausgerechnet eine Bundesregierung mit einem sozialdemokratischen Arbeitsminister will den Kündigungsschutz aufweichen - wenn auch nur für eine kleine Gruppe.

Für hoch bezahlte Banker soll nach dem Willen des schwarz-roten Koalitionsvertrages künftig gelten: Wer im Jahr mehr als das Dreifache dessen als Grundvergütung bekommt, was als Einkommen höchstens zu Beiträgen für die Rentenversicherung herangezogen wird, der soll nicht mehr wie normale Angestellte behandelt werden.

Mit einer Grundvergütung von derzeit 234.000 Euro im Jahr oder mehr würden Banker dann leitenden Angestellten gleichgestellt und hätten einen deutlich gelockerten Kündigungsschutz. Vor allem das Bundesland Hessen forciert die Änderung, weil abwanderungswillige Banken aus der Brexit-Hauptstadt London angelockt werden sollen. Die könnten andere Ziele als Frankfurt suchen, wenn sie in Deutschland gut verdienende Händler und Banken-Vorstände in schlechten Zeiten nur schwer wieder loswerden. So kann in Frankfurt der erzwungene Abschied eines Mitarbeiters Jahre dauern, im Ausland sind es oft nur wenige Monate. Zudem sind Abfindungen in Deutschland eher hoch. Gewerkschaften halten einen schwächeren Kündigungsschutz - wäre der nur für eine Berufsgruppe und eine Gehaltsgruppe - für verfassungswidrig.

