Frankfurt - Die Risikoaversion war in Anbetracht der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Russland im Syrien-Konflikt erhöht, am Ende halten sich die Unterstützungen für den Rentenmarkt aber in Grenzen, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere unterhalb des bei 159,69 liegenden Märzhochs. Chancen auf einen Anstieg darüber seien aufgrund geopolitischer Risiken zwar vorhanden, das technische Umfeld stimme aber skeptisch. Neben dem MACD-Verkaufssignal sei das Kursmomentum schwach und der rückläufige ADX lasse derzeit auf eine trendlose Marktverfassung schließen. Insofern sollte der nächste Richtungsimpuls abgewartet werden. Die Trading-Range liege zwischen 158,90 und 159,70.

