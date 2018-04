Die ausgewählten Unternehmen der Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) steigerten auch in 2017 ihren aggregierten Umsatz und Bruttowarenvolumen und machten Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität.

Der aggregierte Umsatz der ausgewählten Unternehmen[1] in den Fokussektoren Food & Groceries, Fashion, General Merchandise und Home & Living stieg um 28% von 2,06 Milliarden Euro in 2016 auf 2,64 Milliarden Euro in 2017, während sich die aggregierte bereinigte EBITDA-Marge um 5 Prozentpunkte von -15,4% in 2016 auf -10,3% in 2017 verbesserte. Die absoluten EBITDA-Verluste verringerten sich 2017 um 44 Millionen Euro.

HelloFresh, der führende Anbieter von Kochboxen, verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 52% auf 904,9 Millionen Euro in 2017 und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge von -13,8% in 2016 auf -7,7% in 2017. Delivery Hero, der weltweit führende Online-Marktplatz für Essen-Lieferdienste, steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 60% auf 544,2 Millionen Euro in 2017. Beide Unternehmen gingen im Jahr 2017 an die Börse. Zusammen erreichten sie zum ...

