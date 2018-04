Cryptos Fund, der erste regulierte Kryptowährungs-Indexfonds kündigt die Einführung eines neuen Investmentinstruments, das sich an qualifizierte Anleger richtet, an.

Cryptos Fund (US) mit Firmensitz in Princeton, New Jersey, wird von Hermes Asset Management mit einem Team unter der Leitung von Igor Rivin, weltweit einer der angesehensten Mathematiker und Professor für Mathematik an der Temple University, verwaltet. Der Fund bildet den CCi30 Index der 30 wichtigsten Kryptowährungen nach und ermöglicht Anlegern somit, am gesamten Blockchain-Sektor teilzuhaben.

"Der Blockchain-Sektor befindet sich noch in den Anfängen und besitzt enormes Wachstumspotenzial", erklärte Dr. Igor Rivin, Chief Research Officer. "Institutionelle Anleger haben gerade erst begonnen, in diesen Sektor zu investieren. Wir erwarten, dass immer mehr Akteure vom Format von George Soros sich in diesem Feld beteiligen. Wir glauben, dass die Nachbildung des CCi30 Index eine intelligente Möglichkeit bietet, um in Kryptowährungen zu investieren. Auch wenn wir keine Kristallkugel besitzen, meinen wir, dass dies die vorsichtigste Möglichkeit ist, den Markt zu sondieren."

Jeffrey Zorn, Chief Security Officer, erklärt: "Der Fonds stellt das beste Instrument dar, um am Wachstum von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie teilzuhaben, welche neben Silicium und dem Internet zu den drei wichtigsten Erfindungen der letzten 50 Jahre gehören. Cryptos Fund bietet höchste Sicherheitsstandards: das Gegenparteirisiko wurde vollständig ausgeschaltet und die Vermögenswerte werden offline in unserem eigenen sogenannten "Cold Storage" mit redundanten Anlagen und physischem Anlegerschutz auf militärischem Niveau verwahrt." Jeffrey Zorn ist ein globaler Sicherheitsexperte, Major des Marinekorps der Vereinigten Staaten (United States Marine Corps, USMC), Empfänger der Bronze Star Medal mit der Auszeichnung Valor Device sowie ehemaliger Berater des US-amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus. In dieser Funktion trug er den "Football", den Koffer, der die Codes für das Atomwaffen-Arsenal der Vereinigten Staaten von Amerika, enthält. Gegenwärtig berät Zorn multinationale Unternehmen und Regierungen bei Sicherheitsfragen und ist für die Sicherheitsbelange des Cryptos Funds verantwortlich.

Die nachfolgend genannten, erstklassigen Dienstleister sind für den Fonds tätig: Trident Trust, Verwalter; Baker Tilly, Auditor; Morgan, Lewis Bockius, Rechtsberater sowie BMO Harris, Bankier.

Cryptos Fund akzeptiert Zeichnungen von qualifizierten Anlegern ab 10.000 US-Dollar. Es werden keine Zeichnungs-, Rückkaufs- oder Performance-Gebühren berechnet und die Verwaltungsgebühr kann, je nach Umfang der Zeichnung, auf bis zu 0,99 sinken.

Anleger, die sich am Cryptos Fund (US) beteiligen möchten, können www.thecryptos.fund besuchen.

Contacts:

Cryptos Fund

Ariel Schulz, +1.609.375.8508

info@thecryptosfund.com