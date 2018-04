FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im März von einer weiter guten Nachfrage in China profitiert, wegen schlechterer Geschäfte in Deutschland und Großbritannien stiegen die Verkäufe aber nur leicht. Zur Begründung verwies der Premiumhersteller auch auf einen Sandsturm im Hafen Cuxhaven, weshalb sich die Auslieferung von etwa 5.000 Autos verzögert habe. Von den Auswirkungen aus dem Sturm dürfte auch der Absatz im April leicht gebremst werden, so der Münchener Hersteller.

Die Absätze der Kernmarke stiegen vergangenen Monat weltweit um 0,8 Prozent auf 213.701 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 0,5 Prozent auf 256.162 Einheiten. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke 2,8 Prozent mehr Wagen abgesetzt, in der Gruppe liegt das Plus mit 3,0 Prozent etwas höher.

In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit seinen Marken ein Verkaufsplus von gut 6 Prozent. In den ersten drei Monaten kam BMW im größten Automarkt weltweit auf ein Verkaufsplus von gut 7 Prozent. Auf dem deutschen und britischen Markt sanken die Verkäufe im März um jeweils 4,7 Prozent.

Profitieren konnte BMW von der Nachfrage nach den Elektroautos und Hybriden. Im März stieg der Absatz der elektrifizierten Modelle um 36 Prozent auf 11.811 Autos, per März lag der Zuwachs bei 38 Prozent.

Kontakt zum Autor: markus.klausen.de@wsj.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 03:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.