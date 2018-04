Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ProSiebenSat1 -0,3% auf 29,6, davor 6 Tage im Plus (8,12% Zuwachs von 27,46 auf 29,69), Folli Follie -0,35% auf 17, davor 5 Tage im Plus (7,7% Zuwachs von 15,84 auf 17,06), HANG SENG -0,22% auf 30831,3, davor 4 Tage im Plus (4,67% Zuwachs von 29518,7 auf 30897,7), EUR/USD Spot -0,33% auf 1,233, davor 4 Tage im Plus (1,06% Zuwachs von 1,22 auf 1,24), Gold -0,91% auf 1340, davor 4 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 1327,37 auf 1352,34), Mologen +3,09% auf 1,6, davor 4 Tage im Minus (-14,73% Verlust von 1,82 auf 1,55), Wienerberger+3,47% auf 19,97, davor 4 Tage im Minus (-6,49% Verlust von 20,64 auf 19,3), Telekom Austria +1,09% auf 7,45, davor 4 Tage im Minus (-4,04% Verlust von 7,68 auf 7,37), Nike +1,41% auf 67,77, davor 4 Tage im Minus (-3,97% Verlust...

