FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total hat im ersten Quartal von höheren Öl- und Gaspreisen profitiert, aber eine geringere Raffineriemarge eingefahren. Der durchschnittliche Brent-Preis habe im Quartal bei 66,8 US-Dollar je Barrel gelegen, teilte Total in seinem Bericht mit ersten Indikationen zur Geschäftsentwicklung mit. Im Vorquartal hatte der Preis nur bei 61,30 Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum gar nur bei 53,70 Dollar.

Der Gaspreis kletterte auf 4,73 von 4,23 Dollar im Vorquartal und 4,10 Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings war der Euro auch stärker als in den Vergleichszeiträumen, Total bilanziert in Euro, wächst also bei hohen Dollar-Einnahmen in Euro langsamer.

Bei der Raffineriemarge meldete Total für das erste Quartal einen Rückgang auf 25,60 Dollar je Tonne. Im Vorquartal hatte die Marge noch knapp 10 Dollar höher gelegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 03:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.