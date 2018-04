Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 700 auf 720 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Jüngste Gespräche mit Kunden und Entscheidern hätten gezeigt, dass das Wachstum in Asien bei der britischen Bank höchste Priorität genieße, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Strategie dürfte dort aber mehr einer Evolution als einer Revolution ähneln. Er arbeitete die neuen Erkenntnisse nun in seine Schätzungen ein./tih/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

