Wien - Kürzlich wurde öffentlich, dass die ursprüngliche Deadline (30. April 2018) für die Entscheidung über Alitalia's Zukunft womöglich um weitere sechs Monate verschoben wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies lasse sich sicher zu Teilen mit dem derzeitigen Regierungsbildungsprozess nach den Wahlen erklären. Ein entsprechendes Dekret werde laut italienischem Wirtschaftsministerium nächste Woche erlassen. Laut Medienberichten gebe es drei Offerte. Demnach hätte die Lufthansa ein Dokument indem sie eine "New Italia" skizziere eingereicht. easyJet habe als Teil eines unbenannten Konsortiums eine "überarbeitete Interessensbekundung" eingebracht. Glaube man der italienischen Presse so handele es sich bei dem dritten Bieter um die ungarische Billigairline Wizz Air. Diese habe sich aber bis dato nicht offiziell dazu geäußert. (News vom 12.04.2018) (13.04.2018/alc/n/a)

