Geopolitik weiterhin ein Thema, da die USA und ihre Verbündeten die militärischen Optionen für Syrien abwägen Gute Stimmung an den Aktienmärkten, da Sorgen um einen Handelskonflikt abnehmen US-Daten: Konsumklima-Index der University of Michigan wird veröffentlicht

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen sollten die Investoren heute nicht allzu viel erwarten, da es sich bestenfalls nur im zweitrangige Daten handelt. Die neuen Handelsdaten aus China wurden bereits veröffentlicht, daher steht heute nur noch der Bericht zum Konsumklima-Index der University of Michigan auf der Agenda. Allerdings ist damit zu rechnen, dass sich die Marktreaktionen in Grenzen halten. Der Fokus liegt ganz klar auf den Spannungen zwischen den USA und Russland bezüglich des Syrien-Konflikts. In diesem Kontext sollte ...

