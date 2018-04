Anhaltende Gefechte zwischen afghanischen Sicherheitskräften und Taliban-Kämpfern fordern erneut mindestens 13 Todesopfer.

Bei Gefechten zwischen Polizei und Aufständischen sind in Afghanistan mindestens 13 Menschen getötet worden. Am Donnerstagabend sei am Straßenrand eine Mine explodiert, dann habe eine Rakete ein Fahrzeug mit Verstärkungen für die Polizei getroffen, sagte der Gouverneur von Schindand im Westen das Landes, Schukrullah Schaker. Anschließend habe es stundenlange Gefechte gegeben.

Shaker sagte, zehn Polizisten seien getötet worden, unter ihnen ein Kommandeur. Vier Beamte hätten Verletzungen erlitten. Auch unter den Angreifern habe es Tote gegeben, es ...

