Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der SMI kann damit nicht den positiven Vorgaben von der Wall Street folgen. Bereits im asiatischen Handel hatte sich eine gewisse Abkühlung der Stimmung gezeigt. Offenbar trauen die Investoren der Entspannung auf politischer Ebene nur bedingt. Die abnehmenden Sorgen um eine militärische Aktion der US-Regierung gegen das Regime von Baschar al-Assad in Syrien hatten am Vortag für steigende Kurse gesorgt.

Die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Militärschlags der USA in Syrien, die auch zu einer verschärften Konfrontation mit Russland und Iran führen würden, werde von Anlegern zwar als geringer eingeschätzt, heisst es. Vorbei sei sie jedoch nicht. Wie schnell sich die Stimmung ändern könne, hätten die vergangenen Wochen mit ihren hoch-volatilen Ausschlägen gezeigt. Auf der Konjunkturseite haben die Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien keine Überraschung geliefert und stiegen wie von den Volkswirten erwartet. In den USA wird am Nachmittag der Index der Uni Michigan zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Zudem stehen dort stehen die Quartalsbilanzen von drei Grossbanken auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,15 Prozent tiefer bei 8'762,00 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,12 Prozent auf 1'437,75 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,14 Prozent auf 10'272,47 Punkte ...

