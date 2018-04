Die meisten großen Kryptowährungen hatten einen langsamen Start in die Woche. Bitcoin (BTC-USD) ist um fast 4 % auf etwa 6.750 US-Dollar gesunken, und alle bis auf zwei der 10 größten Kryptowährungen sind im roten Bereich. Allerdings könnte es in der nächsten Woche oder so noch mehr Verluste geben. Konkret könnte der bevorstehende US-Steuerabgabetermin ein wichtiger negativer Wachstumstreiber sein. Hier sind die neuesten Kryptowährungkurse und warum die Kryptowährungsinvestoren darauf achten sollten, dass sich der Steuerstichtag schnell nähert. Heutige Kryptowährungskurse Hier ist ein Blick auf die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, und wie sehr sich jede in den letzten ...

