Die NÜRNBERGER Pensionskasse AG und die NÜRNBERGER Pensionsfonds AG hat zwei neue Mitglieder in den Vorstand berufen: Seit März 2018 gehört Daniel Pazanin dem Vorstand beider Gesellschaften an. Er folgte Co-Vorstand Dr. Sebastian Madeja, der bereits seit Anfang 2018 in beiden Gremien sitzt. Pazanin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...