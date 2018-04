Frankfurt - Die EZB hat im Rahmen der März-Sitzung die Kommunikation vorsichtig angepasst, so die Analysten von Independent Research.Der sogenannte "easing bias", also die jederzeit mögliche Aufstockung und Verlängerung der Anleihekäufe, sei gestrichen worden. Ein Schritt, der aber letztendlich wenig ändere, denn sollten sich die Konjunkturaussichten und mithin die Inflationserwartungen tatsächlich unerwartet deutlich eintrüben, stände die EZB wieder bereit. Ganz in diesem Sinne sei die Anpassung in der anschließenden Pressekonferenz heruntergespielt worden. Vor allem habe die EZB an der Formulierung festgehalten, wonach die Wertpapierkäufe so lange fortgeführt werden sollten, bis ein klarer Aufwärtstrend bei der Inflation erkennbar sei. Die Leitzinsen (u.a. Hauptrefinanzierungssatz: 0,0%) seien erwartungsgemäß unverändert geblieben.

