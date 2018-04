Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach Zahlen des japanischen Robotik-Spezialisten Yaskawa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,60 Franken belassen. Wie Analyst James Stettler in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, dränge Yaskawa derzeit mit neuen Kapazitäten nach China und Europa. Es sei daher fraglich, ab wann sich dies negativ auf die Preise in einem für Siemens und ABB attraktiven Marktsegment auswirken werde. Das Umsatzwachstum der Japaner habe derweil aber im vierten Geschäftsquartal enttäuscht und bei den Kosten sei Gegenwind erkennbar./tih/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2018-04-13/10:48

ISIN: CH0012221716