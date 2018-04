Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive(R): Mit historischen Daten die Zukunft fest im Blick(press1) - Durch die komparative Analyse in der Cloud können Aerohive-Kunden die Leistung ihres Netzwerks mit ähnlichen Deployments und BranchenvergleichenMünchen, 13. April 2018 - Aerohive Networks [1](R) (NYSE: HIVE), einführendes Unternehmen im Bereich Cloud Networking, ergänzt seinComparative Analytics-Tool um neue Funktionen, mit denen sich historischeDaten zur Netzwerkleistung erfassen und darstellen lassen. Aerohive-Kundenkönnen so die Performance ihrer eigenen Infrastruktur und die Kennziffernihrer Client-Geräte mit den Werten von ähnlich gelagerten Deployments undBranchen vergleichen.Comparative Analytics stellt Erkenntnisse zum Netzwerkstatus bereit, diequantitativ und qualitativ weit über die Informationen desNetzwerkmanagementsystems hinausgehen. Konzeptionsbedingt überfluten dieseSysteme die IT-Administratoren meist mit einer Fülle an subjektiven undwenig präzisen Berichten, die keinen Aufschluss darüber geben, wie es umden Netzwerkbetrieb tatsächlich bestellt ist. Comparative Analytics löstdiese Problematik, indem es Daten liefert, die nützlich, objektiv undhandlungsrelevant sind. Anhand dieser Daten können die Administratorenexakt erkennen, wo Korrektur- oder Upgrade-Bedarf besteht.Die neuesten Cloud-Features stellen Aerohive-Kunden einen nochumfassenderen Pool an wertvollen Echtzeitdaten und historischen Messwertenzur Verfügung. Dabei reicht das Spektrum von der Bandbreitennutzung übereindeutig identifizierbare Client-Verbindungen und Daten zuTechnologietypen bis hin zu Geräten mit problematischem Status unddetaillierten Wired- und Wireless-Statistiken zu WAN-Latenz, Switch-Auslastung, WLAN-Verbindungserfolg und Profilen des IoT-Geräteparks. Alldiese Informationen können entweder im HiveManager eingesehen oderheruntergeladen werden, um offline weiterverarbeitet zu werden. Dieüberarbeitete historische Reporting-Funktion von Comparative Analyticserfasst Kennziffern über einen längeren Zeitraum hinweg, so dass IT-Administratoren nachvollziehen können, ob Änderungen an der Konfigurationauch längerfristig den gewünschten Effekt haben.Comparative Analytics schlägt ein neues Kapitel in der Analyse derNetzwerkperformance auf, indem es den Netzwerkstatus in allgemeinverständlicher Form und nicht als kryptischen Datenstrom darstellt.Mobilitätsgetriebene Unternehmen müssen wissen, ob ihreNetzwerkperformance den Erwartungen entspricht. Ein Blick aufvergleichbare Netzwerke kann hier hilfreich sein. Der neue Big-Data-Service von Aerohive entspricht in etwa der Bonitätsprüfung imFinanzbereich und hilft Unternehmen zu erkennen, wie ihre Netzwerkegegenüber anderen Deployments abschneiden. Um im Finanzbeispiel zubleiben, ist es nicht damit getan, die eigene Bonität zu kennen. Sehr vielwichtiger ist es, die Position der anderen zu kennen, denn wenn alledieselbe Punktzahl erreichen, verschiebt sich die Messlatte automatischnach oben. Comparative Analytics offenbart, wo die Messlatte für IhrUnternehmensnetzwerk liegt und was Sie tun müssen, damit es dauerhaft überdieser Messlatte bleibt.Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unterhttp://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an.Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive [2] folgen, unseren Blog [3]abonnieren oder Fan unserer Facebook [4]-Seite werden.PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost, Svenja op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 Münchenmailto:aerohive@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

