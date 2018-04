Der globale Chemiekonzern Oxea investiert weiter in Wachstum und treibt seine internationale Expansionsstrategie voran. Das Unternehmen hat Lars Eric Johansson, 57, zum neuen Senior Vice President of Strategic Alliances ernannt. Sehr gut vernetzt, wird er mit seinem umfangreichen Know-how und seiner profunden Erfahrung aus früheren Positionen bei führenden globalen Chemieunternehmen eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie von Oxea spielen und sich auf strategische Partnerschaften, Kooperationen und Joint Ventures in wichtigen Marktsegmenten konzentrieren. Er berichtet direkt an Cristóbal Ascencio, Executive Vice President Strategy Innovation bei Oxea.

"Ich freue mich, Lars Eric Johansson im Team zu begrüßen", sagte Dr. Salim Al Huthaili, CEO von Oxea. "Er bringt eine gute Balance aus Erfahrung im Geschäft, tiefer Kenntnis der globalen Märkte und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk mit. Mit seiner ausgewiesenen Kompetenz wird er unsere Ambitionen, profitabel zu wachsen, unterstützen. Unser talentiertes Team wird immer unser wichtigstes Kapital bei Oxea und der wichtigste Wegbereiter für eine nachhaltige Zukunft sein", so Al Huthaili weiter.

Johansson hat einen Bachelor of Science in Finanzen, Wirtschaft und Marketing von der Universität Lund, Schweden. In der Vergangenheit war er unter anderem Chairman von Perstorp Aegis Chemicals India und Shandong Fufeng Perstorp Chemicals China. Er wird weiterhin als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Formacare sowie als Vorsitzender der Specialty Chemicals fungieren, die im European Chemical Industry Council (Cefic) über 50 Bereiche der europäischen Industrie für Fein- und konsumentennahe Chemikalien vertritt und dort jeweils auch Oxea repräsentieren.

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

