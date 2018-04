Hamburg - Der Internationale Währungsfonds (IWF) gibt sich kurz vor seiner Frühjahrstagung optimistisch und hält an der Wachstumsprognose von 3,9% für die Welt in diesem und im kommenden Jahr fest, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Jedem, auch IWF-Präsidentin Christine Lagarde, sei aber klar, dass sich immer mehr dunkle Wolken aufbauen würden.

