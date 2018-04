In den vergangenen Jahren lag die Internationale Energie Agentur bei ihren Erneuerbaren-Prognosen immer deutlich zu niedrig. Im Rückblick meldet jedoch auch die Agentur für das vergangene Jahr den Rekordzubau von knapp 100 Gigawatt - betont aber ein vergleichsweise geringes Wachstum, wenn man China aus dieser Bilanz herausrechnet.Das Photovoltaic Power Systems Programme der Internationalen Energieagentur (IEA PVPS) hat diese Woche in dem Zwischenbericht "Snapshot of Global Photovoltaic Markets" Bilanz zum weltweiten Solarmarkt gezogen. Demnach waren bis Ende 2017 weltweit Photovoltaik-Anlagen ...

