Tokio/Shanghai (awp/sda/reu) - Die Hoffnung auf eine Deeskalation in der Syrien-Krise hat Anleger an die asiatischen Aktienmärkte zurückgelockt. Auch der mögliche Wiedereinstieg der USA in das transpazifische Freihandelsabkommen TPP sorgte für Zuversicht. "Es herrscht zwar noch eine gewisse Unsicherheit, aber falls die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...