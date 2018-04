Erdöl ist ohne Frage das Schmiermittel der Weltwirtschaft. Es ist in vielen Rohstoffindizes daher entsprechend hoch gewichtet. Auch in unsere Produktauswahl nehmen wir immer wieder verschiedene Zertifikate auf Öl auf, beispielsweise den Inliner SC6HV8 auf Brent oder den Inliner SC9B5G auf WTI, beide mit reichlich Abstand zu den Knock-Out-Schwellen und einer satten Rendite. Zahlreiche Indizes sind aber auch so konstruiert, das Öl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...