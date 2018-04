Angeführt von starken Rohstoffwerten haben Europas Börsen am Freitag etwas weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 lief sich an der charttechnischen Hürde von 3450 Punkten jedoch erneut fest. Zuletzt lag der Leitindex der Eurozone mit 0,14 Prozent im Plus bei 3448,89 Punkten.

Für den französischen CAC-40 ging es vor dem nahen Wochenende um 0,16 Prozent auf 5317,74 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 büßte derweil 0,08 Prozent ein auf 7252,58 Punkte.

Im "Footsie" fielen vor allem Papiere der Sage Group auf, die nach einer Senkung ihrer Wachstumsziele zeitweise um 20 Prozent auf das niedrigste Niveau seit November 2015 zurückfielen. Zuletzt lagen die Aktien des Softwareunternehmens noch mit 13,5 Prozent im Minus.

Anstelle des zuvor avisierten Wachstums von 8 Prozent stellte das Unternehmen nun nur noch ein Umsatzplus von 7 Prozent in Aussicht. Damit liegt man laut Analystin Stacy Pollard von JPMorgan leicht unter den Markterwartungen. Angesichts der aktuellen Schwäche dürften die Anleger auch ein Fragezeichen hinter die zunächst unveränderten Langfristziele stellen, so Pollard.

Bei starken Schwankungen leicht aufwärts ging es für die Aktien von L'Oreal . Analysten waren nach den Umsatzzahlen des ersten Quartals voll des Lobes. Der Jahresstart sei hervorragend gewesen, schrieb etwa Celine Pannuti von JPMorgan. Gute Geschäfte mit den Chinesen hatten dem weltgrößten Kosmetikkonzern kräftig Auftrieb gegeben.

Bester EuroStoxx-Wert waren ArcelorMittal mit plus 1,7 Prozent. Der Stahlkonzern ist zu Zugeständnissen bereit, um von den EU-Wettbewerbshütern grünes Licht für die Übernahme des italienischen Stahlriesen Ilva zu erhalten./ag/das

