Premierministerin May gewinnt die Unterstützung ihres Kabinetts für eine militärische Reaktion auf den Chemieangriff in Syrien DAX® (DE30 in der xStation 5) testet Double-Top-Formation vom März Volkswagen (VOW.DE) ernennt ehemaligen BMW-Chef zum neuen CEO

Zusammenfassung:Als die Wall Street am gestrigen Handelstag Gewinne verzeichnete und die Spannungen über den Handelskonflikt nachließen, verbesserte sich auch während der Asien-Sitzung die Stimmung leicht. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) stieg um 0,23% und der japanische Nikkei (JAP225) um 0,55%. Auf der anderen Seite gerieten die chinesischen Aktien nach den enttäuschenden Handelsdaten unter Druck. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der Hang Seng (CHNComp) 0,2% tiefer gehandelt. Die wichtigsten europäischen Indizes eröffneten am Freitag aufgrund der nachlassenden Handelsspannungen höher. Der britische FTSE 100 ist der einzige Index, der etwas zu schwächeln scheint, da er sich zur Eröffnung in der Nähe des gestrigen Schlusskurses befindet. Bergbauunternehmen und Automobilhersteller sind die größten Gewinner im STOXX Europe 600, während Einzelhändler am meisten zurückbleiben. Nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...