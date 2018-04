Von Robert Wall und Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Die Rolls-Royce Holdings muss einige Triebwerke am Boeing-Großraumflugzeug 787 Dreamliner außer der Reihe überprüfen, was Passagiere Zeit und den Triebwerkhersteller Geld kosten wird. Wegen der bekannten Probleme mit den Turbinen "Trent 1000" könne es bei Fluggesellschaften zu Störungen des Flugplans kommen, teilte der britische Konzern mit. Die für die Sicherheit im Flugverkehr verantwortlichen Behörden würden die zusätzlichen Checks vermutlich in den kommenden Tagen anordnen.

Zahlreiche Airlines wie All Nippon Airways, Virgin Atlantic und Norwegian hatten bereits Flugzeuge wegen der Inspektionen am Boden lassen müssen. Rolls-Royce-Chef Warren East entschuldigte sich dafür bei den betroffenen Passagieren. Boeing kündigte an, die Fluggesellschaften mit zusätzlichen Teams bei den Inspektionen zu unterstützen.

Etwa ein Viertel der Dreamliner nutzt die Turbinen von Rolls-Royce. Einige Bauteile sind nicht so haltbar wie erwartet und müssen häufiger ausgetauscht bzw. überprüft werden. Rolls-Royce hatte den zusätzlichen Bargeldbedarf durch die Prüfungen dieser und anderer Triebwerke vergangenen Monat schon einmal mit 340 Millionen Pfund Sterling beziffert. Diese Summe werde nun steigen, sagte der Konzernchef East.

Der Triebwerkhersteller will nun seine Investitionen überdenken, auch in der Entwicklung und bei den IT-Ausgaben, um die Kosten wieder aufzufangen. Außerdem sollen die Reisekosten der Mitarbeiter verringert werden. Der freie Cashflow im laufenden Jahr soll aber wie angekündigt 450 Millionen Pfund erreichen.

