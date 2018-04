Licht ist überall. Osram ist Licht. Wenn vom 8. bis 12. Mai die 63. Ausgabe des Eurovision Song Contest in Lissabon stattfindet, leuchtet Osram bereits zum vierten Mal bei diesem europaweiten Event die Bühne aus. Für den Lichttechnik-Konzern ist das ein Prestigeauftrag, eine hübsche Meldung für die Randspalte, doch weitaus interessanter erscheint das, was Osram und Continental planen. Beide gründen ein Joint Venture. Das Projekt, an dem beide Partner mit 50 Prozent beteiligt sind, soll im zweiten Halbjahr mit rund 1500 Mitarbeitern starten und global agieren, indem es das Wissen beider Konzerne in den Bereichen Licht, Steuerung und Elektronik vereint. Halbleiterbasierte Lichtmodule wie LED-Module für Front- und Heckscheinwerfer, Lasermodule und Einheiten zur Lichtsteuerung sollen die Produkte sein. Das Joint Venture kann einer der Wachstumstreiber sein, die die Analysten von Berenberg in ihrer aktuellen Studie zur Aktie als Gründe für ein Kursziel von 82 Euro nennen. Auch die Kollegen der UBS geben ein Ziel von 81 Euro an und sehen die Aktie aufgrund der fundamentalen Lage im Sektor als Kauf. Osram könnte auch weiterhin vom Trend zur LED-Leuchte profitieren. Licht emittierende Dioden gelten als das ...

