BRÜSSEL (Dow Jones)--Der Stahlproduzent Arcelormittal will mit einem Paket an Zugeständnissen die bei der EU zur Kartellprüfung angemeldete Übernahme des italienischen Wettbewerbers Ilva retten. Verkauft werden könnten das Werk im italienischen Piombino und Unternehmensteile in Rumänien, Mazedonien, Tschechien und Luxemburg, teilte der Stahlkonzern mit. Auch einige Spezialstahlaktivitäten der Werke in Liege könnten auf die Verkaufsliste gesetzt werden.

Die EU-Kommission hatte im November eine Kartellprüfung der angestrebten Übernahme eingeleitet. Sie fürchtet insbesondere eine Gefahr für den Wettbewerb bei Flachstahl in Südeuropa.

April 13, 2018 04:46 ET (08:46 GMT)

