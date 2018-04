FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.04.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FIDESSA GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 3650 (2060) P - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 900 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES BIFFA WITH 'HOLD' - TARGET 200 PENCE - BERENBERG INITIATES HALMA WITH 'BUY' - TARGET 1410 PENCE - BERENBERG INITIATES HILL & SMITH WITH 'BUY' - TARGET 1510 PENCE - BERENBERG INITIATES RENEWI WITH 'HOLD' - TARGET 70 PENCE - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1440 (1300) P. - DEUTSCHE BANK CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2570 (2630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 540 (590) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2050 (2025) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'CONV. BUY LIST' ('BUY') - TARGET 320 P - HSBC CUTS LLOYDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 72 (76) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5650 (5500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 250 (285) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS WOOD GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 700 (900) PENCE - RBC CAPITAL CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 760 (870) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS G4S PRICE TARGET TO 370 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS ROYAL MAIL TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 500 (465) P - RBC CUTS TALK TALK TELECOM TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTP.') - TARGET 125 (140) P - UBS RAISES CARD FACTORY TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 265 (290) PENCE - UBS RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 320 (285) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1710 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 1080 (920) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'BUY'



