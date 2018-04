In einem Brief schwört der neue VW-Chef Herbert Diess die Belegschaft auf den Konzernumbau ein - und äußert sich auch zu seinem Vorgänger.

Nach VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und Ex-Chef Matthias Müller hat sich auch der neue VW-Chef Herbert Diess am Freitag mit einem Brief an die Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns gewandt. In dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, schwört Diess die Belegschaft auf den Konzernumbau ein.

"Wir müssen Tempo machen und deutliche Akzente setzen, insbesondere bei der Elektromobilität (...)", schreibt Diess. Mit dem Vorstandsumbau, der ihn auf den Chefposten beförderte, seien die "Voraussetzungen für einen schlanken Konzern" geschaffen worden.

Die neue Konzernstruktur ermögliche es, schneller Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, schreibt Diess weiter. Und er versprach, die Mitarbeiter stärker in den Umbau des Unternehmens einzubeziehen: "Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und die interne Kommunikation deutlich ausbauen."

Diess dankte auch seinem Vorgänger Müller - und sprach ihm "Respekt für seine große Leistung" aus. Dass VW wirtschaftlich gut da stehe sei ein Verdienst von Müller. Nun gelte es, den eingeschlagenen Kurs zu forcieren. Denn auch die Vergangenheit hat VW längst noch nicht hinter sich gelassen, wie Diess einräumt: "Die Dieselkrise ist und bleibt noch für lange Zeit mit Volkswagen verbunden."

Diess versprach, die Aufarbeitung des Dieselskandals voranzutreiben. Nur so ließen sich ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden.

Diess' Mitarbeiterbrief im Wortlaut

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ich war erst wenige Monate Teil der Volkswagen-Familie, als der Ausbruch der Dieselkrise diesem stolzen und erfolgreichen Konzern einen schweren Schlag versetzt hat - einen Schlag, von dem nicht klar war, wie und ob sich Volkswagen davon wieder erholen würde.

Der Zusammenhalt in der Krise, die Kraftanstrengung bei ihrer Überwindung und die Entschlossenheit, mit der das Unternehmen schwierige Herausforderungen angeht: Das alles hat mich immer wieder in dem Urteil bestärkt, dass Volkswagen ...

