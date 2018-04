Dax-Aufsteiger Covestro bestätigt seine Prognose für das laufende Jahr. Der Wechsel an der Konzernspitze wird dagegen vorgezogen.

Der Kunststoffhersteller Covestro hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt. "Wir hatten einen sehr ermutigenden Start in das Jahr", sagte Vorstandschef Patrick Thomas am Freitag auf der Hauptversammlung in Bonn. Für das erste Quartal geht er unverändert von einer deutlichen Ergebnissteigerung aus.

Im Gesamtjahr rechnet Covestro weiter mit einem Betriebsergebnis (Ebitda) auf Vorjahresniveau. "Das berücksichtigt nach unserer Einschätzung sowohl ...

