Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach einem Pressebericht über mögliche Personalveränderungen und angeblich erwogene Umstrukturierungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Dem Bericht zufolge befinde sich die Saturn-Kette in schwierigem Fahrwasser, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Konsequenz einer schlechten Umsatzentwicklung werde darin wieder über ein Ende der bisherigen Zwei-Marken-Strategie mit Media Markt spekuliert./tih/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

