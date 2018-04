Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien anlässlich des angekündigten Konzern- und Vorstandsumbaus auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Mangel an Details zu den geplanten Änderungen beim Autokonzern habe enttäuscht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass sämtliche Informationen bereits Tage zuvor in der Presse kursiert hätten, sei ein Zeichen für anhaltende interne Spannungen bei den Wolfsburgern./edh/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2018-04-13/11:37

ISIN: DE0007664039