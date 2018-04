BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 12-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 12/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6206886.481 207.9846691 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 12/04/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 4330634.827 15.99732122 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 12/04/2018 IE00B7SD4R47 54932 EUR 11277115.73 205.2922837 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 12/04/2018 IE00B8JF9153 1490125 EUR 10942549.95 7.3433772 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 12/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 9811766.391 234.3948015 Daily ETP



Boost ShortDAX 12/04/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 5231679.141 6.7543972 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/04/2018 IE00B7Y34M31 258993 USD 148216081.4 572.2783294 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/04/2018 IE00B8K7KM88 3642272 USD 22330819.17 6.1310136 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/04/2018 IE00B8W5C578 21389 USD 22981664.88 1074.461868 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 22556755.59 2.5549108 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/04/2018 IE00B7ZQC614 79796727 USD 113495411.5 1.4223066 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/04/2018 IE00B7SX5Y86 1455617 USD 41042523.66 28.1959634 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 12/04/2018 IE00B8HGT870 618587 USD 15619892.15 25.2509221 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 12/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3574250.066 94.7448659 Daily ETP



Boost Copper 3x 12/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7414871.451 21.7821787 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 12/04/2018 IE00B8KD3F05 39997 USD 2320441.414 58.0153865 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/04/2018 IE00B8VC8061 292329873 USD 45132838.33 0.1543901 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/04/2018 IE00B76BRD76 117881 USD 4718750.532 40.0297803 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 12/04/2018 IE00B7XD2195 6813197 USD 20626690.93 3.0274614 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 12/04/2018 IE00B8JG1787 8715 USD 894276.0233 102.6134278 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2286090.752 40.69225262 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 12/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2476832.973 66.28396642 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1420312.824 153.8967194 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 12/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39310006.51 52.93842057 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 12/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1843855.591 212.2790226 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 12/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 256421614.3 4979.060472 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 12/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 153449593.1 18851.30136 Daily ETP



Boost Palladium 12/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 903723.5397 48.626502 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 12/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1230351.516 129.9072448 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 731813.8109 150.4860808 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 418543.3471 3.1014468 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 12/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 336406.3149 64.6935221 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 12/04/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 367207.6192 83.5702365 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 12/04/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 763832.9974 88.776499 Daily ETP



Boost Silver 2x 12/04/2018 IE00B94QL921 13015 USD 823744.698 63.2919476 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 12/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 605670.8567 41.3766127 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/04/2018 IE00B873CW36 3827311 EUR 30311792.94 7.9198667 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/04/2018 IE00B8NB3063 347153 EUR 35473752.24 102.184778 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 176364.064 137.784425 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKS8QM96 324301 EUR 14962210.7 46.136801 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1447313.525 131.4544528 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKS8QN04 981945 EUR 55012580.95 56.024096 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111242.574 135.496436 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8251791.535 51.4438015 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 242943.4133 97.1773653 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 10004129.71 86.0859102 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/04/2018 IE00BLS09N40 665856 EUR 22174828.11 33.3027383 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/04/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3957179.952 17.4325108 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3453205.114 85.4753741 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3783121.957 48.5127588 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 12/04/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1264972.482 20.975202 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 12/04/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1712894.42 76.8907133 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 514238.9972 45.1681157 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/04/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 894994.3176 38.8115489 Short Daily ETP



Boost Brent 12/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8085212.708 23.9481676 Oil ETC



Boost Gold 12/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2610748.27 27.2083318 ETC



Boost Natural Gas 12/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 486138.5789 19.6411692 ETC



Boost BTP 10Y 5x 12/04/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 13077277.47 38.4908829 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 12/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2607009.182 48.569364 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 12/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 930453.9811 90.7405872 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 924863.856 63.4076413 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2393655.804 102.8114339 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/04/2018 IE00BYTYHS72 38170 USD 2393907.298 62.7169845 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/04/2018 IE00BYTYHR65 525057 USD 5169824.529 9.8462158 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8511201.562 257.9464651 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1200679.414 20.122669 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/04/2018 IE00BYTYHQ58 48889399 USD 7975845.886 0.1631406 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 12/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8306866.536 161.9809008 ETP



Boost Bund 30Y 3x 12/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 296304.4599 100.7838299 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 12/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26096550.01 10114.94186 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 12/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 402468.2449 114.9909271 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R7



Copyright RTT News/dpa-AFX