In nervösen Börsenzeiten sind Strategien gegen starke Schwankungen gefragt. Viele Fondsprofis versprechen hier mehr, als sie halten. Was die wenigen erfolgreichen Geldmanager besser machen.

Für Hendrik Leber ist Teslas Pleite kein Aprilscherz. Der Frankfurter Vermögensverwalter glaubt, dass Elon Musks E-Mobility-Konzern ohne Übernahme durch die Konkurrenz nicht überleben wird. Auf eine Insolvenz von Tesla ist der technikaffine Fondsmanager vorbereitet. Er spekuliert auf fallende Kurse. Nutznießer sind die Anleger des Investmentfonds Acatis Datini Valueflex. Teslas Kursverluste im März brachten ihnen Erträge.

Gewinnen, wenn alle anderen verlieren. Das ist der Traum vieler Anleger, die genug von der Zitterbörse haben. Rund 1100 Punkte liegen dieses Jahr zwischen dem Dax-Hoch und seinem Tief. Trumps Strafzölle, die Zinsängste in den USA und die Schwäche der großen Techwerte drücken die Stimmung. Anleger suchen jetzt nach Strategien, die ihnen verlässliche Rendite bei überschaubarem Risiko bieten.

Die Finanzindustrie hat die Botschaft vernommen und trommelt für Absolute-Return-Fonds. Diese Fonds versprechen Wertzuwachs in nahezu jeder Marktlage. Nach einer Studie der Fondsgesellschaft Lupus alpha verwalten Absolute-Return-Fonds in Deutschland etwa 115 Milliarden Euro, rund doppelt so viel wie 2010.

Doch die Renditen sind meist enttäuschend. Die Analysten von Thomson Reuters Lipper rechneten nach und kamen im Fünf-Jahres-Vergleich je nach Anlagerisiko auf 0,4 bis 1,9 Prozent jährlich (siehe Grafik unten). Das ist weniger als die vier Prozent pro Jahr, die Staatsanleihen aus der Euro-Zone im Schnitt gemacht haben.

Es kommt noch schlimmer. Denn die Absolute-Return-Fonds waren auch riskanter. Abzulesen ist das am maximalen Verlust. Die Kennzahl gibt an, wie viel ein Anleger über sechs Monate maximal eingebüßt hätte, ausgewertet für einen Stichtag pro Monat. Über fünf Jahre verloren alle Fonds zwischenzeitlich mehr als der Anleiheindex, der auf 4,4 Prozent maximalen Verlust kam.

Sowohl bei der Rendite als auch beim Risiko lösten die Absolute-Return-Fonds ihre Versprechen also nicht ein. Mit einem kostengünstigeren Anleiheindexfonds wären die Anleger besser gefahren.

Dennoch gibt es aktiv gemanagte Fonds, die auch in schwierigen Märkten stabile Rendite schaffen. Sie sind jedoch schwer zu finden. Die WirtschaftsWoche hat in Kooperation mit dem Fondsratingspezialisten Scope die Perlen aus dem Markt gefischt.

In die engere Wahl kamen Fonds, die mit ihrer Rendite über fünf Jahre zu den besten zehn ihrer Kategorie gehörten. "Absicherung muss nicht automatisch Rendite kosten", sagt Said Yakhloufi, Leiter Investmentfonds bei Scope Analysis. Die erfolgreichsten Fonds mit Airbag haben in den vergangenen zehn Jahren rund sieben Prozent Rendite pro Jahr geholt - nach Abzug der laufenden Gebühren.

Dabei nutzen sie ganz unterschiedliche Absicherungskonzepte. Absolute Return ist nur eins davon. Und nicht jede Strategie passt zu jedem Anleger.

Absolute Return: In der Marketingfalle

Das Konzept Absolute Return stammt ursprünglich aus der Hedgefondsszene. Deren Manager sind mit dem Versprechen reich geworden, auch dann zu gewinnen, wenn andere verlieren. Dafür spekulieren sie etwa auf fallende Aktienkurse (Short-Strategien), so wie dies Hedgefondsmilliardär Ray Dalio derzeit gleich bei mehreren Dax-Werten macht.

Viele Absolute-Return-Fonds für Privatanleger scheuen das mit Wetten auf den Absturz einzelner Aktien verbundene Risiko. Oft beschränkt sich die Absicherung darauf, die Anteile von Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Barmitteln im Portfolio je nach Börsenphase zu steuern. Vereinfacht heißt das: mehr Aktien im Boom, mehr Gold und Anleihen im Crash. In der Theorie soll diese Strategie das Risiko minimieren und die Rendite des Fonds stabilisieren. Die meisten Absolute-Return-Fonds scheitern jedoch an dieser Aufgabe.

Hybris ist ein Grund. Viele Fondsmanager sind davon überzeugt, dass sie das Auf und Ab an den Märkten stets richtig einschätzen. Tatsächlich liegen sie oft daneben. So fahren sie beispielsweise den Aktienanteil des Fonds zu früh hoch. Und halten dann zu lange daran fest.

