Frankfurt - Die EZB hat das Kaufprogramm für Staatsanleihen (public sector purchase Programme (PSPP)) fortgesetzt, so die Analysten von Independent Research.Seit Beginn des PSPP im März 2015 habe die Notenbank Staatsanleihen im Volumen von 1.945 Mrd. Euro erworben (Stand: 30.03.2018). Seit Anfang des Jahres habe die EZB das Wertpapierkaufprogramm zurückgefahren und kaufe seitdem Anleihetitel im Volumen von 30 (zuvor: 60) Mrd. Euro monatlich. In diesem Zeitraum habe es auch eine deutliche Verschiebung in der Verteilung der Ankaufvolumina der verschiedenen Assetklassen gegeben. Habe der Anteil der Anleihen im PSPP vor Januar noch bei über 75% gelegen, sei dieser Anteil in den letzten Wochen auf 60% bis 70% gesunken. Gleichzeitig sei der Anteil des Ankaufprogramms für Unternehmensanleihen von unter 10% auf bis zu 30% der Käufe ausgebaut worden.

