Frankfurt - Am vergangenen Wochenende verhängten die USA Sanktionen gegen Russland, die den Wert einiger russischer Vermögenswerte erheblich beeinträchtigten, so Luc D'hooge, CFA von Vontobel Asset Management im Kommentar zum Emerging Market Debt (ISIN LU0926439562/ WKN A1T96B).Die Sanktionen würden sich gegen eine handvoll Oligarchen und ihre Unternehmensbeteiligungen sowie eine begrenzte Anzahl von Unternehmen richten. Rusal, einer der größten Aluminiumproduzenten der Welt, sei dabei das Hauptziel gewesen. Die US-Maßnahmen würden dazu führen, dass das Unternehmen in Kürze aus den Anleihen-Benchmarks ausscheide.

Den vollständigen Artikel lesen ...