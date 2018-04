Mainz (ots) -



Die Kindernachrichtensendung "logo!" präsentiert ab sofort Nachrichten auf dem neuen Instagram-Kanal "zdflogo". Damit bietet das ZDF in dem sozialen Netzwerk vertrauenswürdige Informationen, die sich explizit an jugendliche User richten und ihnen eine zuverlässige Orientierung im politisch-gesellschaftlichen Geschehen ermöglichen. Die auf "zdflogo" stattfindenden aktuellen Nachrichten und Bilder aus Politik und Gesellschaft verweisen die junge Zielgruppe auf weiterführende Informationen - unter anderem auf der Website logo.de und in der ZDFtivi-App.



"Das 'logo!'-Angebot auf Instagram ist frei verfügbar und auf mobilen Geräten jederzeit und überall abrufbar - User müssen für die Nutzung keinen eigenen Account haben. Auf diesem Weg erreicht Qualitätsjournalismus zuverlässig auch ältere Kinder verstärkt in dem Medium, in dem sie sich am häufigsten bewegen: im Netz", so Michael Stumpf, ZDF-Hauptredaktionsleiter Kinder und Jugend.



Kinder kennen "logo!" seit fast 30 Jahren als tagesaktuelle, seriöse Nachrichtensendung, die Themen verständlich aufbereitet und erklärt - von der Weltpolitik bis hin zu den Alltagsproblemen vor der eigenen Haustür. Die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen wird im Wechsel von Linda Joe Fuhrich, Jennifer Sieglar und Tim Schreder präsentiert: samstags bis donnerstags um 19.50 Uhr und freitags um 19.25 Uhr bei KiKA sowie auf logo.de.



