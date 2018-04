Bis 494 US-Cents stieg der Weizenpreis zuletzt an und überwand aus technischer Sicht wichtige Marken um 460 US-Cents, nachdem das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) Anfang April gemeldet hatte, dass sich der US-Winterweizen in einem so schlechten Zustand wie zuletzt 2002 befinde. Nur 32 Prozent der Pflanzen würden sich in einem guten bis sehr guten Zustand befinden, was ein Minus von 51 Prozent zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr darstelle. Grund sei das ungewöhnlich kalte und nasse Wetter, das in den Anbaugebieten mindestens bis Mitte April anhalten könnte. Dazu kommt, dass ab spätestens Ende April eine Phase übergeordnet steigender Notierungen den Weizenpreis beim weiteren Anstieg unterstützen könnte. Als auf kurze Sicht erreichbares Ziel könnte das bereits Anfang März markierte Hoch um 520 US-Cents gelten. Unsere vor ...

