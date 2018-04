US-Präsident Trump sagt kurzfristig ab, die wichtigsten Politiker sind politisch geschwächt - kein guter Ausblick für den Südamerika-Gipfel in Lima.

Ob es Ivanka gelingen wird, die Wogen zu glätten, die ihr Vater seit Amtsbeginn in Lateinamerika regelmäßig auslöst? Nach der kurzfristigen Absage von US-Präsident Donald Trump für den heute beginnenden achten Amerika-Gipfel ist die Präsidententochter Ivanka Trump nebst Gatten Jared Kushner nach Lima gereist. Auf dem vorher stattfindenden Business-Treffen zum politischen Gipfel will Ivanka eine Initiative starten zur "ökonomischen Stärkung der Frau in Lateinamerika".

Das klingt auf jeden Fall positiver als die sonstigen Positionen, welche die US-Delegation auf dem Gipfel vortragen will. Ein Blick auf die US-Entourage zeigt, welche Themen den USA wichtig sind: Nach Lima reisen auch Vize-Präsident Mike Pence, Handelsminister Wilbur Ross und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, der seit einem Jahr die Nafta mit Kanada und Mexiko neu verhandelt.

Doch viel Aussicht auf Erfolg werden Trumps Vertreter dort kaum haben: Zwar dürfte die US-Delegation versuchen, die Gipfelteilnehmer auf eine harte Position gegenüber Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro festzunageln. Der vom Gipfel ausgeladene Diktator will sich am 20. Mai an der Macht bestätigen lassen - bei voraussichtlich manipulierten Wahlen, zu denen die meisten Oppositionskandidaten nicht zugelassen sind.

Zu einer einhelligen Verurteilung Maduros werden sich die 33 anwesenden Staaten jedoch kaum entschließen: Staaten wie Bolivien, Kuba oder Nicaragua unterstützen weiterhin das Regime in Venezuela.

Auch beim anderen Lieblingsthema Trumps, der angeblich für die USA unfairen Wirtschaftsbeziehungen, werden dessen Vertreter in Lima nicht weit kommen: ...

