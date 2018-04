marktEINBLICKE um 12: DAX-Erholung geht weiter, Deutsche Bank spielt ganz oben mit

Am Freitag ist die Kriegsangst der Anleger noch etwas weniger geworden. Dies erklärt die anhaltende DAX-Erholung. Am Mittag kann das wichtigste deutsche Börsenbarometer rund 0,5 Prozent an Wert zulegen. Allerdings gilt es noch, das Wochenende zu überstehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 12.466

MDAX +0,4% 25.736

TecDAX +0,5% 2.619

SDAX +0,6% 12.211

Euro Stoxx 50 +0,2% 3.450

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Während sich die Vonovia-Aktie trotz eines nicht gerade sehr optimistischen Analystenkommentars an der DAX-Spitze halten kann, profitiert die Deutsche Bank weiterhin von dem Wechsel an der Konzernspitze.

DAX-Chart: boerse-frankfurt.de

DAX long DAX short WKN TD5LMP TD8B6F Basispreis 9.536,5278 Pkt. 15.109,7943 Pkt. Knock-out-Barriere 9.536,5278 Pkt. 15.109,7943 Pkt. Einlösungstermin open end open end Hebel 4,23 4,68 Kurs (12.4.18 11:30) 29,44 EUR 26,62 EUR

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe:

