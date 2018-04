Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die meisten europäischen Pharmakonzerne dürften im ersten Quartal von deutlich negativen Währungseffekten belastet worden sein, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dagegen sollten die in Dollar bilanzierenden Unternehmen von dessen Schwäche gegenüber Euro, Pfund und Franken profitiert haben. Sein "Top Pick" im Sektor bleibt die Roche-Aktie./edh/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

ISIN: FR0000120578