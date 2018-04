John Cryan bekommt laut Medienberichten wahrscheinlich neun Millionen Euro an Abfindung und Altersversorgung, so ntv. Worüber sich der scheidende Chef möglich noch mehr freuen könnte ist die Vermutung, dass die Ratingagentur S&P Global Rating die Deutsche Bank herunter stuft. Der Chefwechsel an der Spitze der Deutschen Bank sorgte für eine eher verhaltene Stimmung bei einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...