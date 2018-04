Hamburg (ots) -



Start der Kampagne "FitmitAngie" am 12.4.2018 / Auftakt mit Generali "Fit mit Angie-Tag" / Crossmediales Konzept mit Content-Marketing, Social Media, Print, Video, Digital



Der EMOTION Verlag in Hamburg hat eine medienübergreifende Content-Marketing-Kampagne für den Versicherungskonzern Generali Deutschland entwickelt. "Fit in den Frühling mit Angie Kerber", mit Generali Botschafterin Angelique Kerber in der Hauptrolle, positioniert den Tennis-Star als Life-Coach für aktives Leben, Fitness und Ernährung in der Generali Community und macht Mitglieder und Interessierte mit einem Vier-Wochen-Programm "fit für den Frühling". Begleitet wird das Programm von Videos, Print-Advertorials, eigener Website sowie einer Social Media Kampagne.



Auftakt war der Generali Aktiv Tag "FitmitAngie" am 12. April 2018, bei dem Angelique Kerber Teile des Vier-Wochen-Fitnessprogramms ausgewählten Influencern und Gästen aus den Bereichen Sport, Fitness und Ernährung live vorstellte. Ebenfalls dabei waren u.a. Kerbers Trainer Wim Fissette, Fernseh-Köchin Sarah Wiener sowie Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste.



Das Programm enthält einen detaillierten Fitnessplan mit Übungen zum Aufwärmen, Stretching und High-Intensity-Workouts, vertiefenden Factsheets zu Motivation, Bewegung und Ernährung und steht seit dem 12.4. auf www.generalibewegtdeutschland.de bereit. Dazu gibt es Videos mit Angie Kerber und ihrem Fitness-Trainer Rob Brandsma, Persönlichkeitstests, Rezepte, Interviews mit Sportwissenschaftlern sowie zahlreiche Artikel rund um Bewegung, Fitness, Ernährung und Motivation. Zusätzlich schreibt Angie Kerber in Blogbeiträgen über ihre persönlichen Motivationsstrategien, ihren Umgang mit Niederlagen und ihre Tipps zu gesunder Ernährung. "Ich bin überzeugt: Bei vielen Menschen scheitert es nicht an der Motivation, einen neuen, gesünderen Lebensstil zu führen, sondern an der scheinbar großen Hürde, wirklich etwas zu verändern. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass schon kleine Dinge zum Erfolg führen können", so die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin. Auf den Social Media-Kanälen von Generali Deutschland beantwortet sie zudem ausgewählte Fragen der Teilnehmer am Fitnessprogramm.



Begleitet wird die Aktion von einer Social Media Kampagne, die insgesamt fünf Wochen über die Social Media Kanäle von Generali läuft, sowie einer Advertorial-Serie im EMOTION Magazin. Idee, Entwicklung von Inhalten, Kampagne und Event sowie die komplette Umsetzung stammen aus der Feder des EMOTION Verlags, der das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Management der Tennisspielerin entwickelte. "Unsere Aufgabenstellung war es, Angelique Kerber als Markenbotschafterin von Generali noch stärker inhaltlich mit den Themen Gesundheit, Aktivität und Fitness zu verbinden, für die Angie Kerber steht. Deshalb positionieren wir sie als Life Coach und Expertin zu diesen Themen in der Generali Community. So bieten wir dort ganz konkreten Mehrwert und laden die Inhalte zudem emotional auf. Dieser Ansatz passt perfekt zur Marke EMOTION, unseren Themen und unserer Philosophie.", sagt Dr. Katarzyna Mol-Wolf, Chefredakteurin und Geschäftsführerin EMOTION Verlag. Neben dem Management von Angelique Kerber ist auch die Videoproduktionsfirma just add sugar aus Hamburg an der Umsetzung beteiligt.



"Ziel der Generali ist es, Menschen zu unterstützen, durch aktive Bewegung und bewusste Ernährung ein gesünderes Leben zu führen. Unsere Markenbotschafterin Angelique Kerber ist aufgrund ihrer positiven Ausstrahlung hervorragend geeignet, als Motivatorin zu fungieren", erläutert Petar Dobric, Country Functional Head Customer Management & Marketing, Generali Deutschland.



Das Programm "FitmitAngie" läuft vom 12.4. bis 10.5.2018 auf www.generalibewegtdeutschland.de sowie auf Instagram, Facebook, YouTube und Google.



EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTION ist Teil des INSPIRING NETWORK Verlag GmbH & Co. KG. Zum Verlag gehören neben dem Frauenmagazin EMOTION auch das Philosophie-Magazin HOHE LUFT, die Psychologie-Zeitschrift "PSYCHOLOGIE bringt dich weiter" sowie ein umfangreiches Event- und Kundengeschäft. EMOTION erscheint seit November 2009 in der EMOTION Verlag GmbH mit einer verkauften Auflage von 52.435 Exemplaren (IVW IV/2017) zu einem Copypreis von 4,90 Euro.



