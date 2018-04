Im Bieterwettbewerb um Alitalia liegt die Lufthansa laut der italienischen Regierung vorn. Die Verhandlungen laufen jedoch weiter.

Lufthansa hat für die marode italienische Fluglinie Alitalia nach Angaben der Regierung in Rom das beste Angebot vorgelegt. Es gebe Verbesserungen, was die Frage zu Mitarbeitern und zum Erhalt vor allem der interkontinentalen Strecken betreffe, sagte Wirtschaftsminister Carlo Calenda am Donnerstagabend im TV-Programm Tg1. Es sei jedoch ein Angebot, ...

